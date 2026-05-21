Un’operazione subacquea complessa si è conclusa con il recupero delle salme di quattro italiani deceduti durante un’immersione in una grotta sottomarina alle Maldive. Il team finlandese, incaricato delle operazioni, ha lavorato all’interno della grotta sommersa, coordinando le attività di ricerca e recupero sotto la supervisione delle autorità locali. I corpi sono stati estratti con attenzione, utilizzando attrezzature specializzate adatte alle condizioni della grotta. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla delicata operazione.

Una complessa operazione subacquea ha permesso di riportare in superficie i corpi dei quattro italiani morti durante un’immersione in una grotta sottomarina alle Maldive. A guidare le operazioni è stato un team di speleosub finlandesi di Dan Europe, impegnato per giorni in uno dei recuperi più difficili mai affrontati nell’arcipelago. La missione dei tecnici specializzati I tecnici specializzati sono tornati più volte nella grotta di Dhekunu Kandu, dove i corpi della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, del biologo marino Federico Gualtieri e della ricercatrice Muriel Oddenino erano stati individuati nella parte più profonda del sistema sommerso, oltre i 60 metri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, recuperate le salme dei 4 sub italiani: come ha operato il team finlandese nella grotta sommersa

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Maldive, recuperati i corpi di due dei sub italiani morti nella Grotta degli squali

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