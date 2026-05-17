Maldive in arrivo il super sub finlandese | organizzò una missione segreta vietata per recuperare le vittime di una tragedia in Norvegia

Un sommozzatore delle Maldive è deceduto durante un’immersione volta a recuperare le salme di sub italiani coinvolti in una tragedia avvenuta in Norvegia. Si tratta di un’operazione di ricerca condotta in segreto e vietata, con l’obiettivo di recuperare le vittime di un incidente marittimo. La missione ha coinvolto un sub finlandese, che aveva organizzato in modo autonomo e clandestino questa attività, rischiando la vita nel tentativo di trovare i corpi.

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Un coraggioso sommozzatore delle Maldive ha perso la vita durante un’immersione di ricerca delle salme dei sub italiani. Ora sta arrivando un team internazionale per guidare la complicata missione. Sami Paakkarinen è un sub e istruttore professionista finlandese, punto di riferimento mondiale per la speleosubacquea tecnica (cave diving). Nel 2014, insieme ad altri quattro connazionali, fu protagonista di un’immersione estrema nella grotta di Plura, in Norvegia. Ci furono dei problemi e due del gruppo rimasero intrappolati e morirono. Gli altri tre, tra cui Paakkarinen, riuscirono a salvarsi. Il governo norvegese, per ragioni di sicurezza, vietò di tornare nelle grotte per recuperare i cadaveri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Maldive, in arrivo il super sub finlandese: organizzò una missione segreta (vietata) per recuperare le vittime di una tragedia in Norvegia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia alle Maldive: muore una ricercatrice genovese con la figlia, tra le vittime un altro ricercatore di UnigeTragedia alle Maldive, dove questo pomeriggio cinque italiani hanno perso la vita durante un'escursione. Maldive, le vittime erano in missione per l'università di GenovaErano alle Maldive per una ricerca per conto di Unige, un viaggio che l'università di Genova organizza ogni anno, la ricercatrice Monica Montefalcone... Maldive, in arrivo il super sub finlandese: organizzò una missione segreta (vietata) per recuperare le vittime di una tragedia in NorvegiaUn coraggioso sommozzatore delle Maldive ha perso la vita durante un’immersione di ricerca delle salme dei sub italiani. Ora sta arrivando un team internazionale per guidare ... ilmessaggero.it Italiani morti alle Maldive, concluse per oggi le operazioni di ricerca. In arrivo team specializzato in rescue subacquea, morto uno dei sub che cercava le vittimeI corpi di quattro dei cinque italiani morti alle Maldive sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di sessanta metri in cui si sono immersi ieri mattina. Il maltempo ... leggo.it Maldive, stanno bene gli altri 20 italiani a bordo della Duke of York. E perchè dovrebbero stare male in questo confort? Se fossi un turista e non parente, sarei dispiaciuto. Comunque, qui si facevano immersioni livello di esperienza Open Water!!! liveaboard.co x.com