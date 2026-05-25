5x1000 alla ricerca scientifica Unipd prima tra gli atenei pubblici

Secondo i dati ufficiali del 5x1000 riferiti al 2025, l’Università di Padova è il primo ateneo pubblico italiano generalista per risultati ottenuti nella categoria della ricerca scientifica. L’Ateneo ha raccolto, infatti, oltre 510mila euro di contributi.Anche considerando proprio il numero di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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