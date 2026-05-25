5x1000 alla ricerca scientifica Unipd prima tra gli atenei pubblici
L’Università di Padova si posiziona al primo posto tra gli atenei pubblici italiani nella categoria della ricerca scientifica, secondo i dati ufficiali del 5x1000 relativi al 2025. La classifica, basata sui risultati ottenuti, evidenzia il ruolo di rilievo dell’ateneo nel settore. La graduatoria si concentra sui risultati scientifici raggiunti dagli istituti pubblici italiani.
Secondo i dati ufficiali del 5x1000 riferiti al 2025, l’Università di Padova è il primo ateneo pubblico italiano generalista per risultati ottenuti nella categoria della ricerca scientifica. L’Ateneo ha raccolto, infatti, oltre 510mila euro di contributi.Anche considerando proprio il numero di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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