Qualità della ricerca Trento seconda tra gli atenei statali | davanti c’è Padova

Trento si posiziona al secondo posto tra gli atenei pubblici italiani per qualità media della ricerca, superata solamente dall’università di Padova. La classifica si basa su vari parametri relativi ai risultati scientifici degli atenei, senza considerare altri aspetti come l’offerta didattica o i servizi agli studenti. La posizione raggiunta testimonia il livello delle attività di ricerca condotte dall’università nel panorama nazionale.

Trento si conferma ai vertici della ricerca universitaria italiana, conquistando il secondo posto tra gli atenei statali per qualità media. Davanti resta Padova, che guida la classifica nazionale. È quanto emerge dalle prime rilevazioni della Vqr 2020-2024, la Valutazione della qualità della.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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