La stagione inverno-primaverile di “Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati” si concluderà con un evento dedicato a 50 anni di “Via Paolo Fabbri, 43”. La rassegna, ideata da Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni nel 2019, ha aggiornato il format quest’anno concentrandosi su album storici. L’ultimo incontro vedrà protagonista un cantautore noto per il suo contributo alla musica italiana. La serata si svolgerà con un ospite speciale, Francesco Guccini.

Sarà con Francesco Guccini che si chiuderà la stagione inverno-primaverile di “Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati”, la rassegna che Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni hanno inaugurato nel 2019 e che quest’anno hanno rinnovato, dedicando i loro incontri ad album storici. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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