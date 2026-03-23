Hanno chiuso i seggi per votare al referendum sulla giustizia e riapriranno di nuovo nella giornata di domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15 L’affluenza al referendum sulla giustizia cresce fino a sfiorare il 44% e segna un dato significativo alle 23, confermando una partecipazione più alt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Affluenza referendum giustizia record al 43,94 % alle 23, in testa Emilia Romagna col 52,26%, Lombardia 50,78% e Toscana 50,50%

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Fra pronostici e scongiuri, è il boom dell'affluenza a dare una prima indicazione sul referendum. Sul podio delle regioni con più partecipazione alle urne ci sono l'Emilia Romagna e la Toscana facebook

#ReferendumGiustizia - Affluenza per Regione (ore 19:00) Emilia-Romagna: 46,29% (4525 sezioni su 4525) Lombardia: 44,99% (9258 sezioni su 9258) Toscana: 44,70% (3923 sezioni su 3923) Veneto: 43,23% (4729 sezioni su 4729) Friuli-Venez x.com