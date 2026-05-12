Mezzo secolo senza Paolo Tordi | il ricordo del campione a 50 anni dalla scomparsa
Il 16 maggio segna il cinquantesimo anniversario della morte di Paolo Tordi, pilota originario di Cesena, scomparso nel 1976 all’autodromo del Mugello. Tordi, che aveva raggiunto notorietà nel mondo delle corse, perse la vita durante una gara in quella che ormai sono cinque decenni. La ricorrenza viene ricordata come un momento di riflessione sul suo percorso e sulla sua presenza nel motorsport.
Il 16 maggio ricorre il 50esimo della scomparsa del pilota cesenate Paolo Tordiavvenuta all’autodromo del Mugello nel 1976. Il moto club che porta il suo nome ha messo in campo una serie di iniziative celebrative per ricordare quello che è stato Paolo, “non solo come pilota ma anche come persona.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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