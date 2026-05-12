Mezzo secolo senza Paolo Tordi | il ricordo del campione a 50 anni dalla scomparsa

Il 16 maggio segna il cinquantesimo anniversario della morte di Paolo Tordi, pilota originario di Cesena, scomparso nel 1976 all’autodromo del Mugello. Tordi, che aveva raggiunto notorietà nel mondo delle corse, perse la vita durante una gara in quella che ormai sono cinque decenni. La ricorrenza viene ricordata come un momento di riflessione sul suo percorso e sulla sua presenza nel motorsport.

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