4 passi tra i vigneti a Ziano | 300 visitatori da tutta Italia per la Val Tidone

Trecento visitatori hanno percorso domenica 24 maggio i cinque chilometri tra i vigneti di Ziano Piacentino per l'edizione 2025 di "4 passi tra i vigneti", la passeggiata enogastronomica organizzata dalla pro loco di Ziano Piacentino, dall'associazione Sette colli e dal comune. Un successo in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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15 marzo: 16 km tra vigneti e storia nella Val TidoneDomenica 15 marzo, un gruppo di escursionisti percorrerà 16 chilometri nella Val Tidone, attraversando vigneti e zone storiche.

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