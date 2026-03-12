15 marzo | 16 km tra vigneti e storia nella Val Tidone

Domenica 15 marzo, un gruppo di escursionisti percorrerà 16 chilometri nella Val Tidone, attraversando vigneti e zone storiche. L’itinerario si svolgerà lungo la Via degli Abati, un sentiero che collega Pavia e Pontremoli attraverso l’Appennino Emiliano. L’evento coinvolge appassionati di camminate e appassionati di natura e storia locale. La passeggiata si svolgerà tutto nel giorno, senza soste previste di lunga durata.

Domenica 15 marzo si terrà un’escursione lungo la Via degli Abati, un percorso che collega Pavia a Pontremoli attraversando l’Appennino Emiliano. L’incontro è fissato alle ore 9:15 nella località di Colombarone di Canneto Pavese, con un rientro previsto per le 17:00 circa. La quota di partecipazione è di 15 euro e copre organizzazione, accompagnamento da parte di una guida AIGAE e copertura assicurativa. Questa iniziativa non rappresenta un semplice passeggio turistico, ma un tassello fondamentale per comprendere come le comunità dell’Alta Val Tidone stiano ridefinendo il rapporto tra uomo e territorio. Il percorso, guidato da Giuseppe Noroni, coprirà circa 16,5 chilometri con un dislivello in salita di 700 metri, toccando punti strategici come Rocchetta, Castana, San Nazzaro e Canevino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

