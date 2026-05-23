Il GuglielMotel, noto per essere stato attivo per 50 anni e con ricavi annuali di circa 2 milioni, si trova alla terza asta di vendita. La struttura, composta da due fabbricati con 137 camere all’uscita del casello di Capriate, è stata chiusa da gennaio 2025. Si tratta dell’ultimo tentativo di vendita, dopo i fallimenti precedenti, che segna la fine della sua storia.

Terzo tentativo di vendita all’asta: è il destino del “ GuglielMotel “, la struttura con due fabbricati indipendenti da 137 camere all’uscita del casello di Capriate nota anni fa come destinazione per coppie clandestine e chiusa da gennaio 2025. Il 15 maggio è stato l’ultimo giorno per le eventuali offerte di acquisizione della struttura. Si trattava della terza gara lanciata in pochi mesi da i-Resales – società specializzata nel real estate di Intrum incaricata da Intesa Sanpaolo della vendita immobiliare: “Era già stato quasi tutto pagato – ha detto sconfortato Capozzi al Corriere della Sera – dei 6 milioni e mezzo ne avevamo già onorati 5. Ci mancava poco a chiuderlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da 2 milioni di ricavi all’anno alla terza asta: fine della storia del GuglielMotel dopo 50 anni di attività

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La sua Famiglia non Aveva 1€, Lui Guadagna €8 MILIONI lanno con Aranzulla.it Salvatore Aranzulla

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