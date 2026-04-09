Trova in casa un libretto bancario del 1967 | il valore stimato sfiora i 43mila euro

Un libretto bancario risalente al 1967 è stato trovato in una casa di famiglia dopo anni di dimenticanza. La scoperta ha portato a una valutazione preliminare del suo valore che si aggira intorno ai 43mila euro. La somma potrebbe rappresentare una somma non riscossa da molto tempo, generando interesse tra i proprietari e le autorità competenti. La vicenda ha attirato l'attenzione di chi si occupa di beni finanziari e patrimoni storici.

Un vecchio libretto bancario dimenticato per decenni in una casa di famiglia e una somma che, secondo una prima stima, oggi potrebbe valere circa 43mila euro. È la vicenda che riguarda Giorgio Di Fede, classe 1957, originario di Cannobio, in provincia di Verbania, ma residente a Padova, che si è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Collezionista derubato trova in vendita online le sue carte del valore di oltre 20mila euro: due denunciatiGli rubano lo zaino con carte da collezione per un valore di oltre 20mila euro e lui le ritrova in vendita online.

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Trova in casa un libretto bancario del 1967: il valore stimato sfiora i 43mila euroIl documento ritrovato nella vecchia abitazione dei genitori riportava un saldo di 2mila lire. Ora Giorgio Di Fede, residente a Padova, ha affidato il caso ai legali dell’Associazione Italia, che punt ... padovaoggi.it

Non trova un libro in casa e perde la testa: morde e minaccia con una pistola i fratelli e la madreA Paternò (Catania) un 54enne ha aggredito i fratelli e l’anziana madre perché non riusciva a trovare un libro in casa: li ha morsi e minacciati con una pistola a salve. Denunciato dai Carabinieri per ... fanpage.it

Presentato come Echolalia Festival, l'evento di un solo giorno si trova lungo la fascia di totalità dell'eclissi solare totale del 12 agosto. x.com

Successo largo per i neroarancio, Cadeo trova risposte dal gruppo e consolida la classifica a tre giornate dal termine della stagione - facebook.com facebook