Al Noma di Copenaghen, lo chef René Redzepi ha annunciato le sue dimissioni in seguito alle accuse di violenze fisiche e psicologiche rivolte contro di lui. La decisione arriva dopo le proteste e le polemiche generate dalle accuse, che hanno coinvolto il noto ristorante. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo gastronomico, mentre il ristorante si prepara a un nuovo capitolo.

Lo chef ha tanto da dire, non più scuse e ammissioni di violenze in cucina, ma un rilancio per il ristorante che ha creato un paradigma nel mondo: davanti alla brigata stretta attorno a lui, immortalato da un video cinematografico postato sui social, che passa dal suo discorso ai singoli membri dello staff chiarisce il suo punto: «Dopo più di due decenni passati a costruire e guidare questo ristorante, ho deciso di fare un passo indietro e permettere ai nostri straordinari leader di guidare ora il ristorante nel suo prossimo capitolo. Mi sono anche dimesso dal consiglio di MAD, l’organizzazione non profit che ho fondato nel 2011». «Per chi si chiede cosa significhi tutto questo per il ristorante, voglio dirlo chiaramente: oggi il team di Noma è il più forte e il più stimolante che sia mai esistito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Svolta clamorosa al Noma di Copenaghen: dopo le accuse di violenze, lo chef René Redzepi si dimette

