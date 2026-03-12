Le dimissioni dello chef del Noma dopo le accuse di violenze ai dipendenti

Lo chef danese René Redzepi si è dimesso dal suo ruolo al Noma, il ristorante che ha cofondato nel 2003. La decisione arriva dopo che sono emerse accuse di violenze nei confronti dei dipendenti. Redzepi ha comunicato pubblicamente la sua scelta di lasciare l’incarico. Il Noma è considerato uno dei ristoranti più rinomati a livello internazionale.

René Redzepi, chef danese, ha annunciato le sue dimissioni dal ristorante Noma, da lui cofondato nel 2003 e diventato nel frattempo uno dei locali più prestigiosi al mondo. L’addio segue le accuse riguardo il suo comportamento «umiliante e violento» nei confronti del suo staff. Il mondo dell’alta cucina è da anni in protesta contro il trattaemnto riservato ai dipendenti. L’addio di Redzepi. «Dopo oltre due decenni trascorsi a costruire e gestire questo ristorante, ho deciso di dimettermi», ha dichiarato Redzepi in un video su Instagram. Visibilmente commosso, si è scusato con il suo staff. Proprio mentre lo chef stava per trasferirsi a Los Angeles, il New York Times ha pubblicato un’inchiesta che descriveva dettagliatamente la violenza fisica e l’umiliazione pubblica perpetrate dallo chef contro il suo staff. 🔗 Leggi su Open.online

