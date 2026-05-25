Quando vedere 2 Cuori e 2 Capanne? Data, orario e trama della commedia con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi su Sky e NOW. Due caratteri opposti, una passione improvvisa e una situazione destinata a cambiare tutto. Arriva su Sky Cinema in prima TV 2 CUORI E 2 CAPANNE, la nuova commedia romantica con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, che esordirà lunedì 25 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. SINOSSI - Alessandra e Valerio non potrebbero essere più diversi. Lei è una brillante e amatissima insegnante di liceo, libera e indipendente. Lui è appena diventato preside, quarantenne scanzonato, ma rigoroso e tradizionalista. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - 2 Cuori e 2 Capanne su Sky e NOW: la commedia con Leo e Pandolfi

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