14enne aggredito in Piazza della Libertà | indagini in corso

Un ragazzo di 14 anni è stato preso di mira da un gruppo di sette adolescenti mentre passeggiava in Piazza della Libertà a Salerno. L'aggressione è avvenuta in modo violento e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Al momento, non ci sono dettagli sulle eventuali ferite o altre conseguenze per il giovane. La polizia prosegue con i controlli nella zona.

Ancora violenza in Piazza della Libertà a Salerno: un ragazzo di 14 anni è stato aggredito da un branco di sette adolescenti mentre camminava in zona. La vittima ha riportato una ferita al labbro e lividi sul corpo.L'aggressioneStando alla ricostruzione della madre, il figlio e i suoi amici erano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aggredito in piazza a Massa nella notte, 47enne muore davanti al figlio di 11 anni: indagini in corsoNella notte a Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito in piazza Felice Palma e ha perso la vita davanti al figlio di 11 anni.

Ritrovato teschio umano nel parco Maugeri: mistero al quartiere Libertà, indagini in corsoNel pomeriggio del 20 maggio, un teschio umano è stato rinvenuto all’interno del parco Maugeri, situato nel quartiere Libertà.