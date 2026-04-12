Aggredito in piazza a Massa nella notte 47enne muore davanti al figlio di 11 anni | indagini in corso

Nella notte a Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito in piazza Felice Palma e ha perso la vita davanti al figlio di 11 anni. Le forze dell'ordine stanno attualmente conducendo indagini per chiarire quanto accaduto. La vittima si trovava in quella zona insieme al figlio al momento dell'evento. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.