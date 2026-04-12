Aggredito in piazza a Massa nella notte 47enne muore davanti al figlio di 11 anni | indagini in corso
Nella notte a Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito in piazza Felice Palma e ha perso la vita davanti al figlio di 11 anni. Le forze dell'ordine stanno attualmente conducendo indagini per chiarire quanto accaduto. La vittima si trovava in quella zona insieme al figlio al momento dell'evento. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.
Un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio 11enne dopo un'aggressione avvenuta nella notte a Massa, in piazza Felice Palma. La vittima è caduta, ha battuto la testa ed è andata in arresto cardiaco. Indagini in corso su dinamica e responsabili.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Aggredito in piazza nella notte, cade e sbatte la testa. Padre muore davanti al figlio di 11 anniMassa, 12 aprile 2026 – Tragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni è morto in seguito ad un’aggressione avvenuta in piazza San Felice.