13 sezioni scrutinate | Venturini al 62,27% Martella al 30,95%

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Su 13 sezioni su 256, Simone Venturini ha ottenuto il 62,27% dei voti, mentre Andrea Martella il 30,95%. I risultati indicano una distanza significativa tra i due candidati, con Venturini in testa. Finora, sono stati scrutinati pochi seggi rispetto al totale, ma i dati disponibili mostrano una differenza consistente. Non sono stati ancora comunicati i risultati delle restanti sezioni.

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Con 13 sezioni scrutinate su 256, il vantaggio di Simone Venturini su Andrea Martella appaere solido.  62,27% per il candidato del centrodestra, 30,95% per quello del centrosinistra. Terzo Michele Boldrin con  2,77%.Si tratta di dati estremamente parziali e poco significativi, più rilevanti le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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