Referendum Giustizia gli italiani bocciano la riforma I dati ufficiali | su 47mila sezioni scrutinate il SI al 45,87% il NO al 54,13%

Da feedpress.me 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli italiani bocciano la riforma della Giustizia varata in Parlamento dal governo Meloni. L'esito del referendum confermativo vede il NO avanti rispetto al SI: su 56mila sezioni scrutinate il NO è al 53,86%, il SI al 46,14%. In valore assoluto il NO ha raccolto finora 13.091.776 voti, il SI è a 11.215.072 voti. Il No, secondo le stime Youtrend, vince in 14 regioni. Le 3 regioni in cui trionfa sicuramente il Sì sono Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. In Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta l’esito è invece incerto al momento. Nordio: "Prendo atto della decisione del popolo sovrano" «Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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