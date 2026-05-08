Indagine Demetra Venturini davanti a Martella Indecisi al 27%

Da veneziatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine preelettorale condotta da Demetra mostra il candidato del centrodestra in testa, con il 44,1% delle intenzioni di voto, in vista delle elezioni comunali di fine maggio. La stessa rilevazione indica che il 27% degli intervistati si dice ancora indeciso tra i candidati in corsa. Tra gli altri, c’è anche un candidato che si presenta come sfidante principale, con una percentuale di consensi più bassa rispetto al primo.

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I risultati di un'indagine preelettorale effettuata da Demetra, società che si occupa di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione, danno il candidato sindaco del centrodestra, Simone Venturini, favorito in vista delle prossime elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio, con il 44,1% dei.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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