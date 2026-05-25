11 sezioni scrutinate la rincorsa di Ceccarelli

Notizia in breve

Dopo aver scrutinato 11 sezioni, il candidato Comanducci mantiene un vantaggio su Ceccarelli, anche se la differenza tra i due non diminuisce. La distanza tra i due candidati si mantiene stabile, senza variazioni significative nel risultato parziale. I dati sono ancora parziali e non ci sono variazioni sostanziali rispetto alle sezioni già conteggiate. La competizione continua con i risultati ancora aperti.