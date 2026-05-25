11 sezioni scrutinate la rincorsa di Ceccarelli
Dopo aver scrutinato 11 sezioni, il candidato Comanducci mantiene un vantaggio su Ceccarelli, anche se la differenza tra i due non diminuisce. La distanza tra i due candidati si mantiene stabile, senza variazioni significative nel risultato parziale. I dati sono ancora parziali e non ci sono variazioni sostanziali rispetto alle sezioni già conteggiate. La competizione continua con i risultati ancora aperti.
Dopo 11 sezioni scrutinate, Comanducci resta in vantaggio su Ceccarelli, ma la forbice tra i due non si riduce. Si tratta di 15 punti in percentuale. Il candidato del centro destra ha il 47,33 per cento delle preferenze, quello del centro sinistra il 32,37. Segue Marco Donati con il 16,88 per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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