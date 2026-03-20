Al Mudec si apre una mostra che raccoglie due secoli di fotografia, presentando 100 immagini di grandi fotografi. Tra scatti iconici e immagini di eventi storici, il percorso esibisce il lavoro di artisti che hanno documentato momenti significativi nel tempo. La rassegna offre uno sguardo sul ruolo della fotografia nel raccontare il mondo, con una selezione di immagini che copre un ampio arco temporale.

Attraversando le sale e sfogliando con lo sguardo le immagini, si è proiettati in diverse epoche e mondi. Foto iconiche e immortali come quella della Nasa con lo sbarco sulla Luna nel 1969 o il «California Kiss» di Elliott Erwitt, quel bacio in bianco e nero che fa battere il cuore, simbolo dell’amore senza tempo. Immagini che ci riportano a un passato drammatico, non troppo remoto: le mascherine e le visiere per proteggersi dal Covid tornano alla mente davanti allo scatto «Disinfestazione di Wuhan». E poi la fotografia di Maryam Firuzi con la ragazza che legge un libro seduta in una strada di Teheran - scelta come copertina della mostra - riporta inevitabilmente al presente e ci fa riflettere su questo mondo in cui i conflitti e le crisi non si estinguono mai. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I grandi fotografi raccontano il mondo: al Mudec due secoli di storia in 100 scatti

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