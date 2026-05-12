Arezzo, 12 maggio 2026 – Dopo il successo di partecipazione degli ultimi anni, torna ad Arezzo domenica 17 maggio, dalle ore 9 alle 19, “Saione Mob”. La giornata di festa e partecipazione, che quest’anno celebra la quinta edizione con un programma sempre più ricco di appuntamenti, che ancora una volta trasformerà un intero quartiere in un laboratorio di innovazione sociale, tra iniziative didattiche, politiche, culturali, artistiche, sportive e shopping. L’iniziativa – che si snoderà tra via Vittorio Veneto, via Rismondo e Piazza Saione - è promossa da Oxfam Italia e Confesercenti, con il contributo di TCA spa, in collaborazione con l ’Istituto Comprensivo IV Novembre, il Mercato delle Pulci e le tante associazioni di volontariato, culturali e i commercianti del quartiere, che come ogni anno saranno i veri protagonisti della giornata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saione mob, in arrivo la quinta edizione della manifestazione

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