10 giocatori da seguire agli europei under 17

Oggi in Estonia si gioca la prima partita degli Europei Under 17 tra Croazia e Belgio. La competizione coinvolge dieci squadre e si svolge fino a fine maggio. Tra i giocatori da tenere d'occhio ci sono giovani talenti che si sono già distinti nelle fasi di qualificazione. Le partite si disputano in diversi stadi, con un calendario che prevede incontri ogni giorno fino alla conclusione del torneo.

Oggi, con Croazia-Belgio, prende il via in Estonia l'Europeo Under 17. Può sembrare strana come location (come anche quella del prossimo anno, in Lettonia) ma la UEFA sceglie da diversi anni come sede di questi tornei Paesi che hanno meno tradizione, nell'ambito della sua scelta di coinvolgimento "dal basso", per spingere la modernizzazione degli impianti. Il calcio giovanile rimane un buon volano per l'intero movimento, considerando che il Paese ospitante come al solito accede di diritto alla fase finale del torneo. Gli Europei giovanili, per chi non fosse pratico, hanno un funzionamento un po' diverso da quello delle Nazionali maggiori. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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