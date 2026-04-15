I Campionati Europei di sollevamento pesi 2026 si terranno a Batumi dal 19 al 26 aprile. Per l’Italia, sono attesi diversi atleti emergenti, alcuni dei quali non sono ancora giovanissimi. La competizione vedrà la partecipazione di numerosi nomi nuovi nel panorama europeo, pronti a confrontarsi nelle varie categorie di peso. La manifestazione rappresenta un’occasione importante per gli atleti italiani di mettersi in mostra a livello continentale.

I Campionati Europei di sollevamento pesi 2026 sono ormai alle porte, con il programma della manifestazione che si svilupperà da domenica 19 a domenica 26 aprile in quel di Batumi. Si preannuncia una rassegna continentale di transizione, in attesa dell’introduzione delle nuove categorie di peso (in vigore dal 1° agosto) che ci accompagneranno nel percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La Nazionale italiana arriva in Georgia con una formazione rimaneggiata, in assenza di alcuni big del movimento, che proverà comunque a togliersi delle soddisfazioni potendo contare su alcuni punti fermi dell’ultimo quadriennio come Sergio Massidda (65 kg), Giulia Imperio (48 kg) e Giulia Miserendino (69 kg), oltre ad un Cristiano Ficco (88 kg) che cerca di rilanciarsi dopo i problemi fisici delle scorse stagioni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei sollevamento pesi 2026: tanti nomi nuovi da seguire per l’Italia. Non sempre giovanissimi

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