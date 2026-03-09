Vela bene Ferrari e Dubbini agli Europei 470 | gli italiani in top 10

L'Italia è partita subito bene ai Campionati Europei Open 2026 del 470 misto: oltre a Ferrari e Dubbini, un'altra coppia è in top 10 Cambia la stagione, ma non lo sport che ci tiene compagnia e calamita le attenzioni di migliaia di appassionati in tutta Italia. Ora è tempo di partire con la grande stagione della vela, proprio ora che è iniziato il primo grande evento della stagione per la vela olimpica. Si tratta dei Campionati Europei Open del 470 misto, che si stanno svolgendo a Vilamoura. Nello scenario suggestivo della costa portoghese dell'Algarve si sono svolte le prime tre regate di flotta della Qualifying Series. Domani si concluderà, decidendo di fatto i migliori 25 equipaggi alla Gold Fleet.