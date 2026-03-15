Yildiz, attaccante dell'Udinese, ha segnato 10 gol e fornito 10 assist in questa stagione, contribuendo alla vittoria contro la Juventus con un assist decisivo per Boga. La sua presenza in campo si fa notare anche nei numeri e nelle giocate decisive, mantenendo alta l’attenzione sulle sue prestazioni. La partita si è conclusa con il risultato di Udinese contro Juventus.

Yildiz ha raggiunto 10 gol e 10 assist in stagione in Udinese Juve grazie al suggerimento vincente per Boga. Leader vero, ecco tutti i numeri. La vittoria di misura conquistata dalla Juve in terra friulana non ha portato in dote solamente tre punti di vitale importanza per rincorrere la zona Champions League. Il successo contro l’Udinese ha infatti certificato, attraverso i numeri, la definitiva e inequivocabile consacrazione del talento più cristallino a disposizione del club. La “doppia doppia”: un traguardo da top player. I riflettori dell’intero panorama calcistico sono puntati su Kenan Yildiz. Grazie alla splendida giocata confezionata nel corso del primo tempo, il giocatore ha raggiunto un traguardo statistico che lo proietta di diritto tra i migliori interpreti d’Europa anche in questa annata sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz leader vero (anche nei numeri): in Udinese Juve ha toccato quota 10 gol e 10 assist in stagione. Dentro al momento del turco

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