Durante la prima serata di WrestleMania 42, un evento di wrestling professionale, si è verificato un ritorno inaspettato. Una ex campionessa è tornata in WWE e ha conquistato immediatamente i titoli di coppia insieme all’avversaria con cui aveva affrontato il match. La vittoria è stata ottenuta in modo diretto, senza pause o altri incontri intermedii. La serata ha riservato altre sorprese, ma questa è stata la più sorprendente.

WWE: il terzo match della Notte 1 di WrestleMania 42 ha regalato la sorpresa più grande della serata. Il Fatal 4-Way Tag Team Match valido per il WWE Women’s Tag Team Championship si è chiuso con il trionfo delle Bella Twins, ma a siglare la vittoria al posto di una Nikki Bella infortunata è stata Paige, al suo primo match in WWE dopo otto anni di assenza. Insieme a Brie Bella, la britannica ha sconfitto le campionesse Nia Jax e Lash Legend, Charlotte Flair e Alexa Bliss, Bayley e Lyra Valkyria. Il ritorno di Paige e l’infortunio di Nikki Bella. Paige Has Returned To The WWE #WWE #Wrestlemania pic.twitter.comLGQLCzJxtS — Sunset Flip Wrestling Podcast (@SunsetFlipWP) April 18, 2026 Le Bella Twins sono entrate per ultime, con Nikki Bella visibilmente in difficoltà e sorretta da una stampella.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Paige torna in WWE e vince subito i titoli di coppia con Brie Bella

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