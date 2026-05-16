Durante l’ultima puntata di SmackDown del 15 maggio, la WWE ha annunciato l’aggiunta di un nuovo incontro femminile a Saturday Night’s Main Event. La notizia riguarda un match che si svolgerà nell’ambito dello show, arricchendo il cartellone già confermato. La programmazione si prepara così a presentare un ulteriore confronto tra wrestler di punta, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità dell’incontro. L’evento si avvicina e i fan attendono aggiornamenti ufficiali.

La WWE ha aggiunto un altro match importante a Saturday Night’s Main Event durante la puntata di SmackDown del 15 maggio. Dopo il finale caotico del match femminile a coppie andato in scena ieri sera, la compagnia ha ufficializzato un Six-Women Tag Team Match per lo speciale del 23 maggio a Fort Wayne, Indiana. Nel nuovo incontro, Charlotte Flair, Rhea Ripley e Alexa Bliss faranno squadra contro Jade Cargill, Michin e B-Fab. Jade Cargill scatena la rissa, la WWE conferma il match. L’annuncio è arrivato dopo la vittoria per squalifica di Charlotte Flair e Alexa Bliss contro Michin e B-Fab a SmackDown, quando Jade Cargill è intervenuta attaccando Alexa a bordo ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Saturday Night’s Main Event prende forma, nuovo match femminile annunciato

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WWE Saturday Nights Main Event (John Cenas Final Match) theme song New Trip

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