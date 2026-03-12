Ginnastica artistica la FIG Apparatus World Cup di Antalya in diretta su Volare TV | finali sabato 14 e domenica 15 marzo

La FIG Apparatus World Cup di Antalya si tiene dal 12 al 15 marzo presso l’Antalya Ibrahim Çolak Gymnastics Hall. La competizione di ginnastica artistica vede in campo atleti provenienti da diversi paesi e le finali sono previste per sabato 14 e domenica 15 marzo. La manifestazione viene trasmessa in diretta su Volare TV.

La competizione per attrezzi della Federazione Internazionale di Ginnastica si svolge dal 12 al 15 marzo all’Antalya Ibrahim Çolak Gymnastics Hall, in Turchia. Sono 170 gli atleti iscritti in rappresentanza di 45 nazioni. Le finali trasmesse in diretta sulla piattaforma OTT Sportface TV. Appuntamento imperdibile per gli appassionati di ginnastica artistica. La FIG Apparatus World Cup di Antalya, in Turchia, è in programma dal 12 al 15 marzo 2026 all’Antalya Ibrahim Çolak Gymnastics Hall e le finali saranno trasmesse in diretta su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV, sabato 14 e domenica 15 marzo a partire dalle ore 13. 🔗 Leggi su Sportface.it

