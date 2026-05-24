Nella prima stagione da allenatore, Andrea Gennari si prepara a guidare una squadra in un girone molto competitivo. Tra le avversarie ci sono almeno due delle quattro squadre che sono state retrocesse dalla serie B. La nuova stagione si prospetta difficile, con incontri contro club storicamente forti e con un livello di gioco elevato. La composizione del girone fa pensare a una sfida intensa fin dall’inizio.

Iniziare una nuova era in un girone di ferro. Nella sua prima stagione da capotecnico Andrea Gennari potrebbe ritrovarsi nel proprio girone almeno due delle quattro squadre retrocesse dalla serie B. La suddivisione geografica infatti non considera il blasone delle compagini aggregate all’interno dello stesso girone e proprio come accaduto quest’anno nel girone C, la Lega Pro anche nella prossima annata potrebbe formulare un girone con tante piazze abituate a categorie superiori. Pescara e Reggiana negli ultimi anni in C sono sempre state inserite nel girone B e anche lo Spezia, così proprio come il Sestri Levante e la Virtus Entella due stagioni fa, in quanto ligure potrebbe rientrare nello stesso girone della Vis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, la nuova stagione in un girone di ferro. L’ipotesi è di trovarsi le ex corazzate di B

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