Basket under 15 | la Polisportiva Bozzano in un girone di ferro al concentramento interzonale

La squadra Under 15 della Polisportiva Bozzano di Brindisi si prepara a partecipare al concentramento interzonale che si terrà in Emilia-Romagna a partire da venerdì 24 aprile. La competizione coinvolge alcune delle più forti formazioni nazionali di basket femminile in questa categoria. La fase si svolge in un girone di ferro, con le partite che vedranno le giovani atlete sfidarsi su molti campi.

BRINDISI – L’obiettivo è chiaro: entrare nella storia. La formazione Under15 della Polisportiva Bozzano Brindisi, è pronta ad affrontare le grandi del basket femminile nazionale, nel concentramento interzonale che comincerà da venerdì 24 aprile in Emilia – Romagna. Le ragazze di coach Rosaria.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Al PalaMelfi la Final Four under15 femminile: Polisportiva Bozzano in corsa per il titoloIl calendario della finale per lo "scudetto" pugliese prevede venerdì 27 marzo il match tra Angiulli Bari e Fbf Francavilla Fontana e, a seguire, le...

Basket, vittoria al fotofinish per la Polisportiva Galli a Moncalieri: decisiva la tripla di Evelyn OvnerArezzo, 23 marzo 2026 – All’ultimo tuffo la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno conquista un successo prezioso sul parquet del Pala Einaudi di...

Contenuti di approfondimento

Basket femminile, la Final Four Under 15 torna al PalaMelfi: la Polisportiva Bozzano sogna il titolo regionaleBRINDISI – Il PalaMelfi si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del basket giovanile femminile pugliese. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la Polisportiva Bozzano Brindisi ... brindisisera.it

Polisportiva Bozzano, destinazione Interzona: il roster brindisino sfiderà le migliori d’ItaliaBRINDISI – C’è una Brindisi che vince, convince e sogna in grande. È quella della Polisportiva Bozzano, realtà storica del basket femminile pugliese, che ha appena staccato il pass per l’Interzona Und ... trnews.it