Perugia in Serie C | il rischio di un girone di ferro dopo le retrocessioni

Perugia si prepara a disputare il campionato di Serie C dopo le retrocessioni, con il rischio di trovarsi in un girone molto competitivo. La squadra dovrà affrontare avversarie che sono state recentemente retrocesse dalla categoria superiore e che cercano di rinforzarsi per risalire. La composizione del girone potrebbe quindi diventare particolarmente difficile, con molte squadre pronte a competere per la promozione. Il mercato dei biancorossi si sta muovendo per rafforzare la rosa e affrontare questa sfida.

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