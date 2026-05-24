Dal 25 al 29 maggio sarà trasmesso su Rai Radio3 il radiodramma “Sotto il Bosco di Latte”. L’opera, interpretata da Vinicio Capossela, andrà in onda ogni sera. La produzione radiofonica durerà circa cinque giorni. La trasmissione è prevista in orario serale. Nessuna altra informazione su durata o contenuti specifici.

Vinicio Capossela (c) Studio Arcipelago Francesca Leoncini ROMA – Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio su Rai Radio 3, alle ore 17 circa, andrà in onda in cinque puntate “Sotto il bosco di latte”, opera con voci liberamente ispirata al testo di Dylan Thomas Under Milk Wood, prodotta da La Cupa e da Rai Radio3 e realizzata da Vinicio Capossela a partire da un’idea di Renato Striglia. Presentato in anteprima il 13 maggio nella serata di vigilia del Salone Internazionale del Libro di Torino organizzata da Rai Radio3 all’Auditorium Rai Arturo Toscanini, il radio-racconto si potrà ascoltare per intero il 3 giugno alle 20.30 all’interno del programma Radio 3 Suite e poi sarà disponibile per due mesi su Rai Play Sound. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vinicio Capossela: dal 25 al 29 maggio in onda su Rai Radio3 il radiodramma “Sotto il Bosco di Latte”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Radio3 sceglie radiodramma Capossela per inaugurare Salone del Libro

Capossela alla serata inaugurale di Radio3 del Salone del Libro di Torino con “L’infanzia del mondo. Dentro il bosco di latte con Dylan Thomas”Il 13 maggio il Salone del Libro di Torino ha aperto i battenti con un evento speciale di Radio3, che ha visto protagonista Vinicio Capossela.

Temi più discussi: Sotto il Bosco di Latte Il radiodramma di Vinicio Capossela; Sotto il bosco di latte: su Rai Radio 3 l'opera di Vinicio Capossela -; 50 eventi d’arte e cultura: torna il Festival della Bellezza; Il regalo di Mannarino a diMartedì, dal suo ultimo disco il brano 'Ciao'.

Vinicio Capossela sold out a Milano per i 25 anni di Canzoni a ManovellaIl cantautore, poeta, scrittore e visionario entertainer conquista il Conservatorio Verdi con oltre due ore di concerto. Gli albori del Novecento, l’omaggio a Verdi, i messaggi di pace per Gaza e ... tg24.sky.it

Vinicio Capossela e la buona manovella: Salvo pezzi dal brefotrofio. Il decervellamento perduraMilano – Venticinque anni fa al Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci non c’era ancora il sottomarino Enrico Toti, ma il viaggio ventimila leghe sotto i mari regalato da ... ilgiorno.it