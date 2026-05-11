Radio3 sceglie radiodramma Capossela per inaugurare Salone del Libro

Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale Gli abiti vuoti di Claudia Piscitelli al Museo della Moda di Napoli: fino a settembre la mostra a sostegno dell’Ong Cria Roma, 11 mag. (askanews) – “Sotto il Bosco di Latte” è il radiodramma ideato da Vinicio Capossela e liberamente ispirato all’opera “Under Milk Wood” di Dylan Thomas, scelto da Radio3 per inaugurare il Salone del Libro di Torino il 13 maggio con lo speciale evento L’infanzia del mondo. Dentro il bosco di latte con Dylan Thomas. Il radiodramma sarà poi trasmesso in esclusiva in cinque episodi da lunedì 25 a venerdì 29 maggio alle 17 all’interno del programma Ad Alta Voce e integralmente mercoledì 3 giugno alle 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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