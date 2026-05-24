Perrella ha vinto al Trofeo San Bernardino di Vinchiaturo, battendo il suo compagno di società in un duello serrato. I due sono stati gli ultimi a contendersi la vittoria, con Perrella che è riuscito a prevalere negli ultimi giri. Sul podio sono saliti anche altri due concorrenti, uno in seconda posizione e l’altro in terza, entrambi arrivati dopo la conclusione della gara.

? Punti chiave Come ha vinto Perrella il duello contro il compagno di società?. Chi sono i protagonisti che hanno completato il podio a Vinchiaturo?. Quali autorità hanno presenziato alla premiazione del Trofeo San Bernardino?. Perché questo evento attira così tante formazioni da diverse province?.? In Breve 72 formazioni hanno partecipato alla competizione organizzata dall'ASD Bocciofila La Torre.. Podio completato da Franco Colavecchia terzo e Fabiano Iapaolo quarto.. Direzione tecnica affidata al giudice regionale AIAB Molise Riccardo Forte.. Presenza istituzionale di Giuseppe Formato presidente FIB Molise e Pasquale Mangione.. Mario Perrella si è imposto come vincitore del 37° Trofeo San Bernardino a Vinchiaturo, superando in una finale molto combattuta il compagno di società Giacomino Farrace con un punteggio di 12-10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinchiaturo, Perrella trionfa al Trofeo San Bernardino dopo un duello

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