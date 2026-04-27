Rally di Modena | Rusce trionfa sul limite dopo un duello folle

Nel rally di Modena, Antonio Rusce ha conquistato la vittoria nella quarta edizione, arrivando con un vantaggio di dieci secondi sul rivale finlandese, alla guida di una Skoda. La gara si è conclusa dopo un duello molto serrato, con Rusce che ha superato il limite per prevalere sul finlandese.

? Cosa sapere Antonio Rusce vince la quarta edizione del Rally di Modena staccando Lauri Joona.. Il pilota rubierese chiude con un decimo di secondo di vantaggio sulla Skoda finlandese.. Antonio Rusce conquista la quarta decima edizione del Rally di Modena staccando Lauri Joona per un esiguo decimo di secondo nell’ultimo tratto cronometrato, chiudendo una competizione caratterizzata da colpi di scena e duelli serrati tra piloti esperti e giovani promesse. Il traguardo della sfida modenese ha sancito il bis del pilota rubierese, che dopo il successo dell’anno precedente è riuscito a mantenere la posizione nonostante la pressione costante esercitata dal finlandese Lauri Joona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally di Modena: Rusce trionfa sul limite dopo un duello folle Notizie correlate Il Rally di Modena taglia il traguardo. Rusce fa il bis, lo storico a MoriIl Rally di Modena è una di quelle competizioni mai scontate e che regalano sempre un finale inaspettato. Successo per il 43° Rally Città di Modena, Antonio Rusce bissa il successo dello scorso annoÈ andata ad Antonio Rusce, la 43ª edizione del Rally Città di Modena, appuntamento che – nel fine settimana – ha coinvolto la provincia di Modena con... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: È Rusce bis: al pilota reggiano, navigato da Gabriele Zanni, il 43° Rally Città di Modena; Rally Città di Modena 2026: 102 iscritti e partenza da Maranello; Rally Città di Modena: vince Antonio Rusce del team Roger Tuning; Un Rally Città di Modena ancora a tre cifre: 102 gli equipaggi attesi alla partenza. Successo per il 43° Rally Città di Modena, Antonio Rusce bissa il successo dello scorso annoIl pilota di Rubiera, sulla Skoda Fabia RS schierata dal team Roger Tuning e condivisa con Gabriele Zanni, conquista la vittoria assoluto dopo un acceso confronto con il finlandese Lauri Jooma, risolt ... modenatoday.it The Modena Rally crosses the finish line. Rusce scores a repeat, while Mori takes the historic victory.Il Rally of Modena è una di quelle competizioni mai scontate e che regalano sempre un finale inaspettato. Il giovane piacentino Christian Tiramani, confermando il primato anche sulla prima delle quatt ... sport.quotidiano.net Un decimo di secondo. Tanto è bastato per decidere la 43ª edizione del Rally Città di Modena. Antonio Rusce e Gabriele Zanni, su Skoda Fabia RS, si sono imposti in un finale da cardiopalma contro il finlandese Lauri Jooma, stessa identica somma di temp - facebook.com facebook