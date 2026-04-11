Al Masters 1000 di Montecarlo, Carlos Alcaraz ha sconfitto Valentin Vacherot in due set, 6-4, 6-4, qualificandosi per la finale. La sfida tra Alcaraz e Sinner rappresenta un confronto tra due dei giocatori più attesi del torneo, con l’obiettivo di conquistare il trofeo e migliorare la posizione nel ranking mondiale. La finale si svolgerà nelle prossime ore, determinando il vincitore del prestigioso evento monegasco.

Desiderio espresso per Sinner. Carlos Alcaraz batte 6-4 6-4 Valentin Vacherot nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo e raggiunge il suo duellante preferito. “Valentin(Vacherot,ndr)continua a mostrare quello di cui è capace– aveva detto poco prima dell’esito l’altoatesino –ma Carlos è il favorito“. E proprio sullo spagnolo, il numero due aveva messo gli occhi, “è il motivo per cui ci si allena, per cui ci si sveglia la mattina“, quindi “affrontarlo prima del Roland Garros per me sarebbe un test importante, ma non ho nulla da perdere: già arrivare in finale per me è importante“. Ebbene, nella partita di domani i due campioni, oltre al titolo del torneo, si sfideranno sul ranking.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner-Alcaraz, duello al vertice a Montecarlo: la finale per trofeo e ranking

Sarà Sinner-Alcaraz la finale di Montecarlo. In palio la vetta dal rankingSaranno ancora loro due, Sinner e Alcaraz, a sfidarsi nella prima finale del 2026 che li vede scontrarsi sulla terra rossa di Montecarlo.

«Sinner è incredibile, presto perderò il numero 1 del ranking». La resa di Alcaraz da MontecarloNel 2026 non si sono ancora affrontati e, anche per questo motivo, la loro sfida è tra le più attese.

SINNER E ALCARAZ LA LORO ESILARANTE INTERVISTA DOPPIA DOPO LA FINALE DEL SIX KING SLAM.