Cambiate sport Giocate con le femmine | un club toscano di calcio denuncia frasi sessiste a bambine di 12 anni

Un club toscano di calcio ha pubblicato un post su Facebook in cui denuncia alcune frasi sessiste rivolte a bambine di 12 anni appartenenti alla squadra delle Esordienti. La società ha segnalato che le parole offensive includevano inviti a “cambiare sport” e a “giocare con le femmine”. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio di discriminazione verbale nei confronti delle giovani atlete.

" Frasi sessiste alle nostre Esordienti ". Inizia così il post di denuncia su Facebook dell'Asd Santa Maria a Monte, società calcistica in Toscana. Le frasi in questione sarebbero state pronunciate durante la partita del campionato Esordienti maschile disputata contro il Casciana Terme. Nonostante fosse un campionato maschile, infatti, il regolamento della Figc prevede che fino alla categoria Esordienti, le squadre possano essere miste o addirittura squadre interamente maschili contro alcune interamente femminili. "L'Asd Santa Maria a Monte desidera segnalare e prendere posizione rispetto a quanto accaduto nella giornata di domenica, 8 marzo, durante la gara del campionato Esordienti maschile disputata dalla nostra squadra femminile contro il Casciana Terme – si apre il comunicato dell'Asd Santa Maria a Monte -.