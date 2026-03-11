Il 8 marzo, durante una partita a Santa Maria a Monte, sono state rivolte frasi sessiste nei confronti delle atlete Esordienti. La squadra locale ha pubblicato un post su Facebook in cui denuncia l'accaduto, evidenziando che le parole offensive sono state rivolte alle giovani calciatrici durante l'incontro. La vicenda riguarda quindi comportamenti inadeguati all’interno di un evento sportivo.

SANTA MARIA A MONTE "Frasi sessiste nei confronti atlete Esordienti". A denunciarlo, con un post su Facebook, la squadra di calcio del Santa Maria a Monte. Le parole sarebbero state pronunciate durante la partita del campionato Esordienti maschile disputata contro il a Casciana Terme. Il regolamento della Figc prevede che fino alla categoria Esordienti le squadre possano essere miste e possano giocare contro anche compagini interamente composte da femmine contro squadre di maschi. "L’Asd Santa Maria a Monte desidera segnalare e prendere posizione rispetto a quanto accaduto nella giornata di domenica, 8 marzo, durante la gara del campionato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'8 marzo frasi sessiste alla partita: "Vittime le nostre bimbe Esordienti"

