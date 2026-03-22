Due donne, con motivi differenti, cercano di allontanarsi dalle proprie vite e finiscono per incontrarsi. Durante il loro cammino condividono paure e sogni, creando così un’amicizia inattesa. Il racconto si concentra sulla loro relazione e sulla scoperta di un legame nato per caso. La narrazione si sviluppa attraverso le loro esperienze e il percorso di fuga.

Due donne che per motivi diversi cercano entrambe di fuggire dalle proprie vite. E si incontrano, condividendo paure e sogni, e dando vita a un’insolita amicizia. Una commedia brillante e intelligente, che parla di solitudine, desiderio di libertà, ricerca di sé e bisogno di amici, e che lo fa in modo leggero, con dialoghi ironici e passaggi divertenti. È lo spettacolo dal titolo ’ Le Fuggitive ’, giovedì alle 21 sul palco del teatro L’Agorà di Carate, in via Amedeo Colombo. A portare in scena il testo firmato da Pierre Palmade e Christophe Duthuron saranno due volti noti del teatro italiano, le attrici Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis, con la regia di Stefano Artissunch. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quattrini-De Laurentiis, ’Le Fuggitive’. Due donne e un’amicizia per caso

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