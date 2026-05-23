Tra le Maldive e un viaggio condiviso, è nato un rapporto tra un dirigente sportivo e un allenatore. La loro amicizia si è sviluppata nel tempo, influenzando anche le scelte professionali. Recentemente, sono stati visti insieme in occasioni pubbliche, mantenendo un profilo discreto. La relazione si è consolidata attraverso incontri e scambi di cortesie, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici. La loro collaborazione sembra proseguire senza smentite ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

"Ho conosciuto Antonio tanti anni fa alle Maldive, era con la figlia Vittoria e la moglie Elisabetta. Andavamo a nuotare insieme e parlavamo di calcio". È nata così l’amicizia tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Parola del presidente del Napoli, che non ne ha mai fatto mistero, ammettendo anche ai Gazzetta Sport Awards 2025 l’ammirazione per l’allenatore che ha firmato il quarto scudetto azzurro: "Io all’epoca non masticavo calcio in maniera perfetta, ma ho subito percepito la sua voglia di vittoria, la sua fame". Quello tra De Laurentiis e Conte non è solo un rapporto di stima professionale, ma ben più profondo, sublimato dal legame tra le mogli Jacqueline ed Elisabetta e dall’amicizia tra la figlia di Conte, Vittoria, e il nipote di Adl, John. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Maldive, la presentazione regale, l'addio soft: storia dell'amicizia tra De Laurentiis e Conte

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