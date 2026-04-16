Boom di turisti a Milano per il Salone del Mobile indotto da 255 milioni di euro | ma a spendere sono gli stranieri
Milano sta vivendo un afflusso record di turisti durante il Salone del Mobile, con un indotto economico di circa 255 milioni di euro. I dati di Confcommercio indicano che la maggior parte di questa spesa proviene da visitatori stranieri, che costituiscono il 62,4% delle presenze in città in questo periodo. La manifestazione attira quindi un numero considerevole di visitatori da fuori Italia, contribuendo significativamente all'economia locale durante l'evento.
Secondo i dati diffusi da Confcommercio, a trainare la spesa - in occasione del Salone del Mobile a Milano - sarebbero i visitatori stranieri (62,4%). Mentre la capacità di spesa degli italiani (37,6%) è nettamente in calo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Salone del Mobile, a Milano spesa record da 255 milioni: quanto costa dormire in città (e chi spende di più)A Milano la spesa turistica legata al Salone del Mobile supererà i 255 milioni di euro, con una crescita del 14,7 per cento rispetto allo scorso anno.
Milano Unica da record. Boom di presenze al Salone del tessileNUMERI RECORD per Milano Unica, il Salone del tessile e degli accessori di alta gamma, che si è svolto a Fiera Milano Rho.
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Dati turismo 2025, Lodi: è boom di gradimento; Boom di turisti per Pasqua: numeri oltre le aspettative. Il sindaco: Molto meglio del 2025, Rimini è pronta; Boom di turisti nel fine settimana pasquale a Cremona; BOOM DI TURISTI PER JESOLO BEACH & KITE FESTIVAL.
Boom di turisti a Milano per il Salone del Mobile, indotto da 255 milioni di euro: ma a spendere sono gli stranieriSecondo i dati diffusi da Confcommercio, a trainare la spesa – in occasione del Salone del Mobile a Milano – sarebbero i visitatori stranieri (62,4%). Mentre la capacità di spesa degli italiani (37,6% ... fanpage.it
Confesercenti, boom di turisti a Pasqua in Campania: attesi in 600milaLe tensioni internazionali non frenano il turismo a Napoli e in Campania. E' quanto emerge dal Centro studi di Confesercenti Campania che stima un'affluenza per Pasqua 2026 di circa 600mila turisti, d ... ansa.it
BOOM DI RICHIESTE DI CASE POPOLARI - facebook.com facebook
Salento, boom di partecipazione per il primo Festival di auto e moto d’epoca x.com