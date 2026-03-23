Il brand Sorrento più forte delle guerre e anche dell’inchiesta che continua a scuotere il Palazzo Municipale. Un nome che tira, a livello nazionale e internazionale, a prescindere da tutto. In fondo i turisti, tanto quelli italiani che gli stranieri, arrivano in Costiera per il panorama unico al mondo, per l’enogastronomia di qualità improntata alla dieta mediterranea, per il mare cristallino, per i siti culturali e per la vicinanza con alcune delle località più famose al mondo come Capri, Pompei, Positano, Amalfi, Ravello. Le prime conferme si attendono dalla Pasqua ormai alle porte, che, come tradizione, rappresenta il risveglio dal letargo invernale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sorrento, boom di turisti: «Scelta dal 90 per cento dei visitatori stranieri»

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