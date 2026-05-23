Verona-Roma novanta minuti per la Champions | Gasperini si affida a Dybala e Malen nella notte della verità

Nella partita tra Verona e Roma, valida per la qualificazione alla Champions League, l’allenatore della squadra ospite ha deciso di affidarsi a Dybala e Malen come punti di riferimento offensivi. La gara, che si gioca in un momento decisivo del campionato, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. Le scelte tattiche sono influenzate dalla pressione di ottenere un risultato positivo, con ogni dettaglio che può fare la differenza nel corso dei novanta minuti.

C’è un peso diverso nelle ultime giornate di campionato. Un peso che modifica le scelte, irrigidisce le gambe, trasforma ogni dettaglio tattico in un possibile spartiacque. Domenica sera al Bengodi, Hellas Verona e Roma si giocheranno la gestione della pressione, la capacità di leggere i momenti e soprattutto il controllo emotivo di una gara che per i giallorossi, vale l’accesso alla prossima Champions League. La contemporaneità delle altre sfide europee aggiungerà ulteriore tensione ad una serata che si preannuncia nervosa, sporca e tatticamente mutevole. La Roma arriva all’ultima curva della stagione con quattro vittorie consecutive e con un identità ormai chiarissima: squadra verticale, aggressiva nella riaggressione e sempre più devastante sulle palle inattive. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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HELLAS VERONA-FIORENTINA LINVASIONE DI CAMPO DA PARTE DEL TIFOSO DELLA VIOLA SERIE A 1985-86

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