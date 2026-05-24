In vista della partita contro la Roma, il tecnico ha deciso di schierare Suslov al fianco di Bowie in attacco. Sul lato sinistro del campo, si sono verificati dei confronti tra Frese e Bradaric per un posto da titolare. Inoltre, è stato offerto un rinnovo contrattuale al direttore sportivo. Queste sono le principali scelte e trattative in corso in vista dell’impegno in programma.

Il Verona si presenta alla partita di commiato dalla Serie A con l’obiettivo di chiudere con orgoglio e dignità. Con la Roma, l’Hellas punta a ripetere le prestazioni coraggiose offerte con Juve, Como e Inter. Bloccati i bianconeri all’Allianz Stadium (un “dispetto” che ha fatto un favore proprio alla Roma), sconfitti dopo una buona gara con la squadra di Fabregas, i gialloblù hanno colto un punto nel finale a San Siro, domenica scorsa. Con questo stesso spirito affronteranno la gara di stasera. Paolo Sammarco sarà privo di Gagliardini, squalificato. A centrocampo, con Lovric, Akpa Akpro e Bernede. Ballottaggio sulla fascia sinistra tra Frese e Bradaric. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona, le scelte di Sammarco in vista della Roma: Suslov al fianco di Bowie in attacco

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