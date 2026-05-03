Alle 18 si gioca la sfida tra Juventus e Verona, con l'allenatore che ha deciso di schierare Yildiz dall'inizio. Tra le fila dei veneti, Sammarco sarà in campo insieme a Bowie e Suslov. La partita si svolge contro una squadra già retrocessa, mentre la Juventus punta a ottenere una vittoria importante.

(3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti. (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. All. Sammarco. Sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere la gara della 35ª giornata di Serie A tra Juventus e Verona. Assistenti Valerio Vecchi e Alex Cavallina, quarto uomo Davide Di Marco. Var sarà Marco Di Bello, Avar Francesco Meraviglia. La gara della 35ª giornata di Serie A tra Juventus e Verona sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su Now).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Juve-Verona: Spalletti ritrova Yildiz dal 1', Sammarco con Bowie-Suslov

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