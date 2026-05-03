Juventus - Hellas Verona le formazioni ufficiali Gialloblu già retrocessi in attacco spazio a Suslov e Bowie

Alle 18 di oggi, allo stadio Allianz, si affrontano Juventus e Hellas Verona nella 35esima giornata di Serie A. La partita vede i gialloblù già retrocessi, con Suslov e Bowie in attacco per la squadra ospite. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e i tifosi si preparano per seguire questa sfida nel turno di campionato.