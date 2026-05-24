Val Masino | escursionista si infortuna e finisce in ospedale

Da sondriotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'escursionista è rimasta ferita ieri alle 14:45 in Val Porcellizzo, a 2300 metri di quota. Il Soccorso Alpino della stazione di Valmasino è intervenuto per recuperarla, poiché non poteva proseguire da sola. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

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Intervento per il Soccorso Alpino, Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna ieri alle 14:45 in Val Porcellizzo, a 2300 metri per una escursionista infortunata e impossibilitata a scendere a valle. L'elicottero della Guardia di Finanza ha imbarcato due soccorritori. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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