Val Masino | escursionista si infortuna e finisce in ospedale

Notizia in breve

Un'escursionista è rimasta ferita ieri alle 14:45 in Val Porcellizzo, a 2300 metri di quota. Il Soccorso Alpino della stazione di Valmasino è intervenuto per recuperarla, poiché non poteva proseguire da sola. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.