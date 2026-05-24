Val Masino | escursionista si infortuna e finisce in ospedale
Un'escursionista è rimasta ferita ieri alle 14:45 in Val Porcellizzo, a 2300 metri di quota. Il Soccorso Alpino della stazione di Valmasino è intervenuto per recuperarla, poiché non poteva proseguire da sola. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
Intervento per il Soccorso Alpino, Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna ieri alle 14:45 in Val Porcellizzo, a 2300 metri per una escursionista infortunata e impossibilitata a scendere a valle. L'elicottero della Guardia di Finanza ha imbarcato due soccorritori. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Notizie e thread social correlati
Giovane escursionista si infortuna in quota: interviene il Soccorso AlpinoOggi nel pomeriggio si è verificato un intervento del Soccorso Alpino nella zona del Pianone di Salmurano, nel comune di Gerola Alta.
Cade in val Rosandra e si infortuna: soccorsa una 49enneUna donna di 49 anni è rimasta ferita dopo essere caduta durante una passeggiata in val Rosandra.
Temi più discussi: Val Masino: escursionista si infortuna e finisce in ospedale; Doppio intervento per il Soccorso Alpino in Valmasino; Doppio intervento del Soccorso Alpino in Valmasino.
Val Masino, cadavere ritrovato a 2400 metri: era un escursionista di Piombino scomparso da giorniEra toscano, per la precisione di Piombino (nel Livornese), l’uomo il cui cadavere è stato trovato intorno alle 11.30 di ieri da alcuni escursionisti a 2400 metri di quota, fra le rocce del sentiero ... milano.repubblica.it
Precipita in un dirupo in Val Masino (Sondrio): morto Paolo Dassa, escursionista di 61 anniDi lui si erano perse le tracce dei giorni scorsi e subito erano partite le ricerche da parte dei vigili del fuoco, del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (Sagf) di Sondrio, dei carabinieri di ... milano.repubblica.it