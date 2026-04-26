Cade in val Rosandra e si infortuna | soccorsa una 49enne

Una donna di 49 anni è rimasta ferita dopo essere caduta durante una passeggiata in val Rosandra. La caduta ha provocato un probabile trauma alla caviglia, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La donna è stata assistita e trasportata in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Cade durante una passeggiata in val Rosandra e si procura quella che sembrerebbe una frattura della caviglia. È successo a una donna di 49 anni lungo il sentiero Uno tra le 17.30 e le 18.30 circa di oggi, domenica 26 aprile. Sul posto la stazione di Trieste del soccorso alpino e l'ambulanza del.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Si infortuna sul sentiero della Madonna della Corona, escursionista soccorsaUn’escursione lungo il sentiero della Madonna della Corona si è trasformata in un pomeriggio di apprensione per una donna di 67 anni, originaria di... Leggi anche: I caproni della val Rosandra sulle curve per Basovizza: il video