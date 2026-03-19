Juventus nodo portieri | Spalletti vuole Allison ma Comolli spinge per Restes

La Juventus sta affrontando una questione legata ai portieri, con Spalletti che preferirebbe l’acquisto di Allison e Comolli che invece spinge per Restes. La decisione riguarda il sostituto di Di Gregorio e le divergenze tra le due figure coinvolte nel processo di scelta sono evidenti. La situazione resta in attesa di sviluppi, senza ulteriori dettagli sulle trattative in corso.

Secondo Tuttosport, Spalletti e Comolli hanno le idee diverse su chi prendere per il dopo Di Gregorio: il francese vuole Guillaume Restes mentre l’allenatore vuole Allison. Restes o Allison? Lo scontro Comolli-Spalletti L’obiettivo di Comolli per la porta della Juventus è Guillaume Restes del Tolosa. L’estremo difensore è valutato almeno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, nodo portieri: Spalletti vuole Allison ma Comolli spinge per Restes Articoli correlati Leggi anche: Juve, duello Comolli-Spalletti per la porta: Restes o un “Instant Team”? Juventus: Allison, Martinez e Perin – Schira fa il punto sui portieriNicolò Schira ha fatto il punto sulla situazione dei portieri in casa Juventus: Alison, Emiliano Martinez e Mattia Perin. La Juventus trova l'accordo con Spalletti ma Comolli non è convinto Approfondimenti e contenuti su Juventus nodo portieri Spalletti vuole... Temi più discussi: La doppia pista per il rinnovo di Spalletti e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Vlahovic pagato meno di Yildiz: svelate le cifre dell'offerta fatta dalla Juventus al serbo; Juventus, colpo da Champions? Fari puntati su Bernardo Silva: contatti con l'agente; Juve, tutte le strade portano ad Alisson: il nuovo ciclo può partire dalla porta. Portiere, tra Alisson, De Gea e VicarioJuventus, idea Alisson per la porta: colpo top per Spalletti tra rinnovo e mercato La Juventus prepara un doppio regalo a Luciano Spalletti: il rinnovo di contratto, che ... tuttojuve.com Juve, Paganini: 'Meglio che Comolli e Spalletti si chiariscano sugli obiettivi di mercato'In casa Juventus il tema mercato inizia a diventare centrale e secondo quanto scritto su X dal giornalista Rai Paolo Paganini, potrebbe presto verificarsi una possibile spaccatura tra le strategie ... it.blastingnews.com Calciomercato, la Juventus pensa a Spinazzola a parametro zero #SkySport #Juventus #Spinazzola #Calciomercato x.com Perché Zirkzee è l’attaccante giusto per la Juventus 4 motivi che lo avvicinano - facebook.com facebook